Une maternité du Vaucluse propose d’accoucher en chantant

La maternité de Pertuis, située dans le Vaucluse, propose d'accoucher en chantant grâce au service d'accompagnement "Naître enchantés par l’expression vocale ajustée". Imaginé il y a cinq ans par Magali Dieux, une ex coach sportive, celui-ci a pour objectif d'aider les femmes qui "ne savent plus comment gérer leur grossesse et leur accouchement", a-t-elle raconté à Franceinfo.

"L’expression vocale ajustée comprend une trentaine d’outils comportementaux et psychiques", poursuit-elle. "Parmi eux, il y a notamment l’accouchement par vibrations: les parents sont encouragés à vocaliser pendant l’accouchement". Elle a eu l'idée de ce service il y a 17 ans.

"J’étais enceinte et coincée dans les embouteillages, et j’ai commencé à accoucher", se souvient-elle. "Sur la plage arrière, il y avait une petite fille, et je ne voulais pas la traumatiser en hurlant! Alors pour calmer sa peur – et la mienne – je me suis mise à chanter. Au lieu de crier, j’ai tenu un son à chaque contraction. Grâce à ça, j’ai traversé la douleur psychique".