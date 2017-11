Une marquise fortunée, deux fils rivaux: bataille judiciaire à Bayonne

C'est une violente guerre fratricide qui a lieu depuis déjà de longues années entre les deux fils de la marquise de Moratalla, figure locale qui menait autrefois grand train et possédait une célèbre écurie de chevaux de course mais qui vit aujourd'hui, alors qu'elle est âgée de 87 ans, recluse près de Bayonne. Les deux enfants, dont l'un est biologique et l'autre adoptif, se disputent devant les tribunaux suisses et français le contrôle de son immense fortune.

Vendredi, la juge des tutelles du tribunal de Bayonne doit examiner le sort de cette riche héritière espagnole atteinte de la maladie d'Alzheimer, autrefois résidente suisse et vivant aujourd'hui en France.



Dans cette affaire rappelant étrangement le tentaculaire dossier Liliane Bettencourt, une juge des tutelles a déjà placé l'octogénaire sous sauvegarde de justice au mois d'août. Elle doit à présent décider de l'opportunité d'une mesure de tutelle.

Elle doit aussi et surtout évaluer la nécessité de suspendre ou non l'exécution d'un "mandat de protection future" concernant la marquise, un document mis en oeuvre récemment, qui est au coeur de la rivalité fraternelle.

Appelé "mandat conventionnel" en Suisse, il a été signé dans ce pays par la marquise en 2012 lorsqu'elle y avait encore le statut de résidente fiscale. Ce mandat donne, en cas d'altération de ses facultés mentales, tout pouvoir pour administrer ses biens à son fils adoptif de 38 ans, German de la Cruz ou, à défaut, à son gestionnaire de fortune, Markus Frey.

C'est contre ce mandat que s'insurge le fils biologique de la marquise, Forester Labrouche, 65 ans, auteur de la requête déposée en août devant la juge des tutelles de Bayonne, qui doit donc être examinée vendredi. Il conteste la mise en oeuvre du mandat et demande la nomination d'un mandataire indépendant.

Forester avait déjà été contesté ce mandat en Suisse où la justice lui avait d'abord donné raison avant de revenir sur sa décision en septembre puis de se dessaisir au motif de l'ouverture d'une procédure à Bayonne.