Une loi va-t-elle reconnaître le "génocide vendéen"?

Emmanuelle Ménard, femme du maire affilié FN de Béziers Robert Ménard, et Marie-France Lorho, deux élues respectivement députées de l'Hérault et du Vaucluse, ont déposé le 7 février dernier une proposition de loi auprès de l'Assemblée nationale visant à reconnaître le "génocide vendéen" explique Ouest-France.

Dans le détail de ce projet, il est en particulier souligné la nécessité "que les violences commises en Vendée entre 1793 et 1796, par les troupes aux ordres de la Convention et de son Comité de salut public" soient reconnues. En revanche, les deux signataires ne demanderaient pas de sanctions ni de réparations. Toutefois, une annulation des "lois en exécution desquelles ils ont été commis" est proposée.

La députée Emmanuelle Ménard justifie son action de la manière suivante: "Quand on passe au Puy du Fou et ça a encore été mon cas l’été dernier, on ne peut qu’être sensible à cette question" explique-t-elle au quotidien local.