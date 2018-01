Une institutrice condamnée pour avoir tiré les cheveux de ses élèves

Une institutrice, relaxée en première instance, a été condamnée mercredi en appel à trois mois de prison avec sursis pour avoir tiré les cheveux et donné des tapes sur la tête d'élèves d'une école de Haute-Loire.

La cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a toutefois confirmé la relaxe de l'autre institutrice qui avait fait amende honorable en mai dernier devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay.

Les deux enseignantes étaient toutes deux poursuivies pour des "violences" commises entre 2013 et 2016 sur douze enfants - cinq filles et sept garçons - à l'école maternelle et primaire de Vieille-Brioude (Haute-Loire).

Des élèves avaient fait état dans leurs témoignages de cheveux tirés, parfois les oreilles; de tapes derrière la tête, de claques, de coups de pied au derrière, ainsi que de propos considérés comme humiliants ou insultants, et de mises à l'écart, dans la classe ou dans le couloir, en guise de punitions.