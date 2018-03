Une fillette de 5 ans sauve sa grand-mère victime d’une mauvaise chute

Très vite, la petite Héloïse rejoint sa mamie en contrebas et utilise son téléphone pour trouver de l’aide. "J’ai pris le téléphone dans la poche de mamie qui disait 'ouille, ouille' et j’ai appelé maman et papa". Mais les parents de la fillette passent un week-end dans le sud-ouest et ne sont d’aucune aide dans cette situation.

Héloïse, qui envisageait aussi d’appeler le 18, ne perd pas espoir et contacte alors sa nounou qui habite non loin de là ainsi qu’un voisin. Les secours sont rapidement alertés et viennent en aide à la grand-mère qui s’en sort avec une blessure au bras.

"Si j’avais été toute seule, personne ne m’aurait aperçue depuis le chemin", confie la vieille dame consciente que, sans la présence et la débrouillardise de sa petite fille, elle aurait pu s’en tirer à moins bon compte.