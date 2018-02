Homme empoisonné le jour de la Saint-Valentin: sa compagne mise en examen

Un homme de 29 ans est mort d'une intoxication à la méthadone mercredi 14 février à Nœux-lès-Auxi, dans le Pas-de-Calais. Une violente dispute avec sa compagne la veille aurait été à l'origine de son empoisonnement.

Cette dernière aurait versé de la méthadone, un opioïde utilisé pour le sevrage des héroïnomanes, dans la bouteille d'alcool de son compagnon. Il a été retrouvé le jour de la Saint-Valentin "en état d'overdose". Il est mort en arrivant à l'hôpital.

Placée en garde à vue aussitôt, la jeune femme de 24 ans a avoué "avoir donné la mort à son conjoint", puis a été mise en examen pour "assassinat", rapporte La Voix du Nord. Selon le parquet, "les investigations ultérieures, notamment des auditions, et opérations d’expertise, permettront de préciser les causes et les circonstances du décès".

>> A LIRE AUSSI - Pas-de-Calais: mortellement empoisonné par sa compagne le jour de la Saint-Valentin