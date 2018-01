Une femme greffée des deux bras réapprend à jouer du piano

Caroline, 37 ans, a eu ses deux bras coupés par un train à Chambéry le 14 août dernier. "J'ai tenté de faire Indiana Jones et je me suis ratée", a-t-elle raconté au Parisien. Elle a tenté d'entrer dans un train à la dernière minute, mais les portes se sont refermées sur ses bras. "Et une fois le train passé, j'ai vu que mes bras étaient de l'autre côté du rail. J'ai alors appelé à l'aide. En voyant mes bras sectionnés, je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise".

Quelques heures après l'incident, ses deux bras ont été réimplantés au CHU de Grenoble. L'opération a duré 4 heures. C'est la rapidité de l'intervention qui l'a sauvée, estime Le Parisien. Son pied gauche a été écrasé par le train et a été amputé. Aujourd'hui, elle raconte son quotidien. "Je sens encore très peu mes bras. Je n'arrive pas du tout à les bouger. En balnéo, j'ai juste senti l'eau sur le bout des doigts. Quand on touche mes bras, j'ai juste quelques sensations".