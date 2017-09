Une femme enceinte retrouvée morte, ligotée et les yeux bandés

Une femme de 23 ans, enceinte de huit mois, a été retrouvée morte, ligotée et les yeux bandés, par son compagnon mercredi soir à Ustaritz, commune proche de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a indiqué jeudi 13 septembre le procureur de la République de Bayonne, évoquant un "acte criminel particulièrement violent".

Les secours avaient été prévenus mercredi vers 22h30 par le compagnon de la victime, qui l'avait découverte dans l'appartement qu'elle occupait à Ustaritz, dans la propriété de sa mère, absente au moment des faits, a indiqué le procureur Samuel Vuelta-Simon lors d'une conférence de presse.

Une autopsie doit préciser l'heure et les causes de la mort de la jeune femme, mais les premières constatations font état de "traumatismes violents et répétés, à la face principalement, combinés peut-être avec un éventuel processus d'asphyxie lié au bâillon qu'elle avait dans la bouche", a déclaré le procureur.