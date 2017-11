Roubaix: une femme de 97 ans, morte depuis plusieurs jours, retrouvée dans son appartement

Macabre découverte pour les secours de Roubaix. Mercredi après-midi, des pompiers sont intervenus dans une résidence sociale et ont découvert le corps sans vie d’une femme âgée de 97 ans dans l’un des appartements.

Depuis quelques temps, les locataires de la résidence étaient incommodés par la forte odeur qui se dégageait d’un studio. Ils ont fini par donner l’alerte. Les sapeurs-pompiers se sont alors rendus à l’adresse indiquée mais, en ouvrant la porte de l’appartement, n’ont pu que constater le décès de l’occupante.

Sa mort pourrait remonter à plusieurs jours voire plusieurs semaines, selon des sources concordantes relayées par La Voix du Nord.

D’après des sources policières, la mort aurait très vraisemblablement une origine naturelle. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer les causes précises du décès et comprendre pourquoi il n’a pas été constaté plus tôt.