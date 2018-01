Une femme accouche dans la cour de la préfecture de police de Paris

Eliot, caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a aidé lundi une femme à accoucher en pleine cour de la préfecture de police de Paris, rapporte Le Parisien. Elle venait pour des papiers lorsqu'elle a perdu les eaux.

Le pompier a réagi très rapidement et a placé la femme sur un brancard. Selon un témoin cité par le quotidien, "la scène était épique": "il y avait les hurlements de la mère et dans la cour, tout autour de l’ambulance, des agents administratifs de la préfecture, des policiers et le papa qui s’était fait sortir de l’ambulance faute de place".

Le caporal-chef pensait avoir le temps de se rendre à l'hôpital. Mais la tête de l'enfant commençait déjà à sortir avant même qu'il ait pu démarrer l'ambulance. Le pompier a alors enfilé ses gants et procédé à l'accouchement pour mettre au monde un garçon.

Une fois l'enfant né et placé dans un sac de couchage pour le tenir au chaud, il a été conduit avec sa mère à la maternité de Port Royal dans le 14e arrondissement. Sur Twitter, la préfecture de police a tenu à féliciter la famille.