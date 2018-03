Une école contrainte de fermer à cause d’une mystérieuse vague de démangeaisons

L'école de Romenay, commune de 1.600 habitants en Saône-et-Loire, est restée fermée vendredi, après une vague de démangeaisons qui a touché jeudi une cinquantaine des 142 écoliers et dont les causes restent pour l'heure inconnues, a-t-on appris auprès du rectorat et du maire.

"Ça a débuté dans une classe, des enfants se plaignaient de démangeaisons sur les bras et sur les jambes. Puis tous les quarts d'heure, de nouveaux enfants se sont plaints", a décrit à l'AFP le maire de la commune Didier Gerolt, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire.

Les symptômes sont "heureusement bénins: des rougeurs et des démangeaisons, la même sensation qu'une piqûre d'orties", mais les causes demeurent inconnues, selon l'élu. "Cela pourrait être une particule dans l'air, mais ça pourrait être aussi des chenilles processionnaires ou du poil à gratter."