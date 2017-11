Une dizaine de personnes sauvées "in extremis" dans un incendie spectaculaire à Aubervilliers

Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui a été circonscrit vers 15h30, a indiqué de son côté un représentant de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

La cité de la République - ou cité Lénine - est l'un des bâtiments les plus visibles du centre-ville, avec sa forme en croix et ses ailes en escalier, culminant à 50 mètres et desservant quelque 250 logements.

Construite à la fin des années 60, cette cité HLM s'inscrivait dans un projet urbain de centre-ville visant à rompre avec l'architecture des grands ensembles, la plupart du temps des barres rectangulaires plantées en périphérie des grandes villes.