Une dizaine de personnes sont mortes en 2016 après avoir mangé du fromage contaminé à la salmonelle

Une question se pose: pourquoi n'a-t-on pas entendu parler plus tôt de cette épidémie, la contamination à la salmonelle "la plus grave des dix dernières années" selon l'Institut de veille sanitaire? D'après France Inter toujours, l'affaire n'a pas été médiatisée, principalement parce que les lots contaminés n'ont pas dû faire l'objet d'un rappel.

Et pour cause: ils n'étaient déjà plus en vente au moment où l'on a pris conscience de l'épidémie, les dates limites de consommation, très courtes pour les fromages au lait cru, étant dépassées.

"Cela explique l'absence de médiatisation alors qu'aucune information n'était cachée et que dès le début, des travaux ont été engagés avec les professionnels concernés", assure de son côté la Direction générale de l'alimentation (DGL).