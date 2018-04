Une barre de sécurité lâche pendant son tour de manège à sensations fortes à la Foire du Trône

Mais le jeune couple, qui a pu récupérer le film de son "exploit" sur clé USB en déboursant 10 euros, raconte que le placier a tenté d’échanger l’enregistrement contre une clé vierge. Face au refus des étudiants, le propriétaire de La Boule, soucieux de préserver sa réputation, décide de les intimider.

"On a vu débarquer six forains, format Hulk. Ils nous ont encerclés. Nous n’étions pas en position de négocier! On a dû échanger les clés", raconte Neda au Parisien. Heureusement, son petit ami Jessy, qui sortait de la fac, avait son ordinateur portable sur lui. Il a ainsi pu copier le film avant de rendre la clé aux molosses.

Le couple s’est ensuite adressé à une patrouille de police présente sur la foire pour leur montrer l’enregistrement, et a porté plainte. Les forces de l’ordre alertent ensuite le procureur de Paris qui ordonne la fermeture du manège pendant 24h, le temps qu’un expert indépendant le contrôle.

"Un expert indépendant est venu de Nice pour confirmer qu’il n’y avait pas de danger", assure le cogérant de La Boule qui a toutefois reconnu qu’il ne voulait pas "que le film se retrouve sur les réseaux sociaux et cause un préjudice publicitaire pour son exploitation". Une enquête pour "blessure involontaire par manquement d’une obligation de sécurité ou de prudence" a été ouverte.

Un peu plus tôt dans le mois, un père de famille est mort dans l'attraction d'une fête foraine près de Lyon. Le manège, composé de quatorze nacelles accrochées à une structure tournante qui monte et qui descend, s'est affaissé d'un coup alors que la victime et d'autres occupants étaient à bord.