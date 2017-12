Une assistance téléphonique pour les "victimes d'agressions" de militants anti-fourrure

La filière s'en prend aussi aux "organisations animalistes qui vont jusqu'à faire volontairement la promotion de matières synthétiques imitant la fourrure, dérivées du pétrole, non-biodégradables et donc polluantes, au profit de l'industrie pétrochimique".

La Fédération française des métiers de la fourrure indique que ses fourreurs s'approvisionnent "à hauteur de 90% dans des filières en cours de certification par le label européen WelFur portant sur des visons et des renards élevés en Europe" et qu'ils "se sont fixés pour objectif, d'ici 2020, de passer à 100% de fourrure certifiée".

Selon la même source, "la fourrure représente en France près de 300 millions de chiffre d'affaires et près de 2.500 emplois dans l'ensemble de la filière" et "le marché est actuellement en progression, de l'ordre de 5% par an".