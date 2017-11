EN IMAGES - Une affiche pour le dépistage du cancer du sein fait polémique dans les Bouches-du-Rhône

Selon l’auteur du tweet, "rien ne va dans cette campagne". Le dessin mettant en scène une patiente pose en effet question. On la voit, vêtue d’une mini-jupe et de talons hauts, tenant négligemment au creux du coude son soutien-gorge et demandant "déjà fini docteur?" avec le rose aux joues, le tout dans une pose aguicheuse.

L’indignation de l’internaute a semble-t-il été approuvée par d’autres usagers du réseau social qui ont partagé plus de 1.200 fois le message initial.

Certains sont scandalisés par la sexualisation du dessin.