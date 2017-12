Un wallaby en fuite en Mayenne

Un wallaby, un petit marsupial semblable au kangourou, a été vu en Mayenne mardi 12 décembre dans l'après-midi. Selon Sud Ouest, "il a été vu à trois kilomètres au nord de Laval, sur le parking routier de Niafles".

Un témoin a fait parvenir à la publication une photo de l'animal.

"Quand je suis sorti de ma voiture, il m’a vu et a sauté par-dessus le fossé d’un bond. Après, il est resté là à me regarder. Et je l’ai photographié", raconte le photographe.

"À cause du félin. Ils craignaient que ce soit une blague!" Le wallaby a été depuis capturé par un vétérinaire. Celui-ci a endormi l'animal avec une seringue hypodermique.