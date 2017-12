Un collier à 560.000 euros subtilisé dans une bijouterie parisienne

Un homme a dérobé mercredi un collier en or et diamants estimé à 560.000 euros dans une bijouterie du centre de Paris, sans que le personnel ne s'en aperçoive, a-t-on appris jeudi de source policière.

Le voleur est entré en fin d'après-midi dans la joaillerie de luxe Messika de la rue Saint-Honoré dans le Ier arrondissement de Paris, à deux pas de la place Vendôme, selon une source policière confirmant une information du Parisien.fr. Il en est ressorti sans que personne ne s'aperçoive du vol. Ce n'est que plus tard que le personnel a découvert la disparition du collier dans la vitrine. La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne s'est saisie de l'enquête.

En novembre, un voleur avait subtilisé un bronze du sculpteur colombien Fernando Botero dans une galerie du VIIe arrondissement au nez et à la barbe des employés. Quinze jours plus tard, il était interpellé par la BRB ainsi qu'un avocat du barreau de Seine-Saint-Denis soupçonné d'être le commanditaire du vol ainsi que ceux d'une statue pré-colombienne et d'un bronze d'Alberto Giacommetti.