Un voisin garde le chien d'une amie, elle le poignarde

Mercredi dernier, un homme a été poignardé à Beziers par sa voisine pour une raison peu banale. Depuis de nombreux mois, ces deux amis se rendent service en se confiant leurs chiens à tour de rôle. Sauf que cette fois-ci, les événements vont tourner au drame. La voisine met du temps à rentrer d’un diner avec une amie, le dog-sitter du soir lui envoie un message aux alentours de 22h lui signifiant qu’il souhaitait dormir et que l’animal lui sera rendu le lendemain.

Ce SMS a mis le feu aux poudres. Furieuse, la propriétaire arrive quelques minutes plus tard et frappe violemment à la porte du voisin. Au moment où il ouvre, elle va lui asséner un coup de couteau à l’abdomen. Blessé, la victime parvient à se rendre au commissariat d’où il est transporté aux urgences les plus proches. Deux points de suture lui ont été posés.

De son côté, la voisine ne s’est pas arrêté là. Après avoir poignardé l’homme, elle a également crevé un pneu de sa voiture garée dans la rue. Interpellée le jeudi suivant, elle a été déférée devant le procureur. Selon le Midi-Libre, elle a été incarcérée jusqu’à sa comparution immédiate, lundi prochain.