EN VIDEO - Un village des Hautes-Alpes coupé du monde par la neige

Le petit village de Névache, situé à quelque 1.500 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes, est coupé du monde au moins jusqu'à mercredi en raison de fortes chutes de neige, a-t-on appris lundi auprès de son maire.

"Il neige encore beaucoup avec un vent très violent. Cela fait longtemps que l'on n'avait pas vu ça. Il est tombé plus d'un mètre depuis dimanche. La RD 1094 est fermée en raison du risque d'avalanche", explique à l'AFP le maire, Jean-Louis Chevalier, joint par téléphone. "Nous attendons encore de la neige demain. La solidarité existe entre habitants. On surveille les gens les plus fragiles, les personnes seules. On organise des visites. L'école est fermée", témoigne l'élu, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Névache, 360 habitants, est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Briançon.