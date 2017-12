Un vacancier anglais condamné pour agression sexuelle dans un parc aquatique

Comme chaque année depuis 14 ans, ce sexagénaire et sa femme ont pour l'habitude de venir dans l'appartement, dont ils sont propriétaires.

Mais en 2014, de passage dans le parc d'attractions aquatique, Aqualand, les vacances tournent au vinaigre. L'alerte a ainsi été donnée par un père de famille, en villégiature.

Comme l'indique nos confrères de Midi Libre, ce dernier a vu le sexagénaire se frottait à deux jeunes filles à l'intérieur d'une piscine. Le touriste a de suite informé sa femme ainsi que le personnel du parc aquatique.

Le même jour, la femme a, à son tour, aperçu l'homme en question dans un jacuzzi. Il aurait profité d'une pirouette d'une enfant pour lui passer la main entre les cuisses. Quelques instants plus tôt, la surveillante de baignade l'a pris en flagrant délit de toucher les fesses d'un petit garçon, sortant d'un autre bain à remous.

L'homme est aussitôt interpellé. Bien que la fillette déclare ne rien avoir senti, le père décide de déposer plainte. Mais après une garde à vue, le sexagénaire anglais a été relâché et a pu retourner dans son pays. Le parquet attendait que l'accusé revienne l'été suivant au Cap-d'Adge, mais l'homme n'est pas revenu. La procédure a donc mis plus de temps que prévu et a été finalement jugé en ce mois de décembre 2017.

Face au tribunal, le prévenu a nié toutes les accusations. Face à la gravité des faits, l'homme a été condamné à un an de prison avec sursis avec interdiction du territoire national pendant cinq ans. Il a également été inscrit au fichier des délinquants sexuels et devra 1000 euros de préjudice moral et 500 euros de frais de justice.