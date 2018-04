Cet aveu indirect a été rapporté par le codétenu de Martin Ney, avant d’être consigné sur un procès-verbal. Le juge d'instruction en charge de l'enquête a ensuite pu récupérer les précieux aveux lors d’un déplacement en Allemagne il y a quelques mois. Mais la teneur de ce document a été gardée secrète pour ne pas compromettre l'enquête.

Mercredi soir, le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a "déploré que des informations couvertes" par le principe du secret de l'instruction "aient pu être largement divulguées au risque même de faire obstacle à la manifestation de la vérité".

"Il convient en conséquence d'appeler chacun à la plus grande vigilance et retenue afin de préserver la sérénité et l'efficacité de l'instruction en cours", a souligné le magistrat.



Martin Ney a été condamné par la justice allemande en 2012 pour les meurtres et viols de trois enfants âgés de 8 à 13 ans, entre 1992 et 2001 dans le nord de l'Allemagne. Depuis 2007, il était soupçonné par la police allemande d’être le tueur du petit Jonathan. L’homme en noir avait toujours nié son implication et aucune preuve scientifique n’avait pu être versée au dossier, malgré des centaines de prélèvements ADN et le travail d’une cellule d’enquête dédiée.

Retrouver ce sac à dos en cuir est donc essentiel pour les enquêteurs. Cette pièce à conviction permettra d’attester la fiabilité de la confession du principal suspect. Un témoignage précis d’un riverain qui aurait croisé la route du tueur ou trouvé le sac en cuir est aussi primordial.