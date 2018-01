Un septuagénaire verbalisé à Paris...alors qu'il vit à Montauban

Que s'est-il passé alors? Pour le média local, Joseph pourrait être la victime de l'arnaque appelée "doublette" dans le jargon policier. L'idée est simple, les automobilistes en question roulent avec de fausses plaques d’immatriculation afin d'éviter les flashs des radars automatiques, de plus en plus présents au bord des routes. Ainsi, ce sont les véritables propriétaires des véhicules qui reçoivent les contraventions pour des délits qu'ils n'ont pas commis.

Et en effet, sur le courrier reçu par le montalbanais, il s'agit bien de son numéro de plaque d'immatriculation qui est indiqué... Immédiatement après réception, le septuagénaire a décidé de remplir le formulaire de réclamation reçu avec le PV en expliquant sa situation. Il est dans l'attente d'une réponse qu'il espère favorable.

"Il ne faudrait pas que ça continue. Après ce PV pour stationnement gênant, il pourrait y avoir autre chose de plus grave. Non, je ne suis pas tranquille. On va voir si on ne peut pas changer notre numéro d'immatriculation" conclut-il.