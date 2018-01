Un SDF trouve un emploi et un logement après avoir vécu des semaines dans les bois

La vie réserve parfois des belles surprises lorsque tout semble perdu. C’est en tout cas ce qu’il s’est produit pour Sébastien, un Gersois de 38 ans qui vivait depuis le début de l’hiver dans une forêt de la commune de Nogaro. Il s’apprêtait à vivre des jours et des nuits rudes sous sa tente, avec sa compagne Daisy, 37 ans. Mais un article de journal a bouleversé sa vie.

Le quotidien régional La Dépêche du Midi racontait fin novembre le quotidien très précaire de Sébastien et Daisy. Le couple qui venait de s’installer dans les bois alors que les températures baissaient inexorablement sous la barre du 0°c. Une situation très préoccupante pour le maire de Nogaro qui a pu les loger un temps dans un local de la municipalité. Mais la bâtisse nécessitant des travaux, Sébastien et Daisy ont dû quitter les lieux et ont planté leur tente dans un bois de la commune.