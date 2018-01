Un SDF condamné à de la prison pour avoir volé dans les poubelles d'un supermarché

Un sans-abri de 24 ans a été, le 4 janvier dernier, condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal de chalon-sur-Saône pour avoir dérobé des denrées alimentaires dans les poubelles d'un supermarché de la région.

Comme l'explique Ouest-France, les faits remontent au 28 décembre 2017 et au 1er janvier 2018. Ces jours-là, le jeune homme, à la rue depuis ses 17 ans, a "volé des sandwiches et des mini-pizzas dans la poubelle, des canettes de soda et une nappe pour me couvrir quand il fait froid" explique-t-il au tribunal.

Une version qui n'a pas suffi à convaincre le procureur qui a ajouté dans la balance des faits de violence contre sa mère. "Ce qui est inquiétant, c’est de voir un homme de 24 ans, en short, livré à lui-même. Qu’est-ce qu’on fait pour lui?" a conclu l'avocat du SDF.