Un restaurateur retrouve des clients partis sans payer grâce à Facebook

Raphaël Courant décide alors de s’en servir pour leur donner une bonne leçon. Il prend trois captures d’écran qu’il partage sur son compte Facebook, assorties d’un message "coup de gueule". "J’étais très énervé. Je me suis dit que j’allais tout balancer sur Internet", raconte-t-il au Courrier de l’Ouest.

Partagée plus de 120 fois par ses amis Facebook, la publication du restaurateur a marqué un tournant décisif. D’autres restaurateurs, floués tout comme lui, ont témoigné à leur tour. "Grâce à ça, on a pu récupérer leur nom, leur adresse et même leur numéro de téléphone. On a tout donné aux policiers. On laisse maintenant faire la justice", explique Raphaël Courant.

S’ils sont interpellés, les deux auteurs présumés risquent jusqu’à 6 mois de prison et 7.500 euros d’amende au titre du délit de filouterie (aussi appelé "grivèlerie" ou "resquille") prévu par le Code pénal.