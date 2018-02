Un restaurant de viande vandalisé à Grenoble au nom de la "Vegan Terror"

Les policiers ont effectué les premières constatations dès 3 heures du matin, accompagnés du directeur du restaurant et des gérants qui ont repris l’affaire il y a tout juste un an. Ces derniers ne croient pas à la piste "vegan" et penchent plutôt pour un acte de jalousie. Malgré les dégâts, ils ont décidé de laisser leur établissement ouvert.

Une enquête a été ouverte pour connaître les motivations ainsi que l’identité du vandale. Selon les premiers éléments, ces dégradations ont été commises par un homme cagoulé et vêtu de noir.