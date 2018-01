Un professeur suspendu après avoir montré un film choquant à ses élèves

Les élèves ont semble-t-il été très perturbés par le contenu du film. Une mère raconte que c'est sa fille qui l'a alertée en lui montrant un extrait du film:

"Ce film relate, sans tabou, les aventures tumultueuses de jeunes adultes qui découvrent la vie, le sexe, l'alcool... Pour ma part, je n'aime pas ce genre de film, poursuit-elle. Qu'importe. Avant tout, ce que je ne tolère pas, c'est que l'on puisse en diffuser des extraits à des collégiens qui n'ont que 13 ans, au motif qu'en fin de cours, on veut les relaxer... On rêve. Ma fille a été choquée par plusieurs scènes osées. Et ça, je ne le pardonne pas".

Sur Facebook, une autre mère de famille s'est insurgée: "Il faut que tous les parents des enfants qui étaient en cours soient mis au courant de cette projection et qu'ils puissent en parler avec leur ado, forcément choqué! Le proviseur se doit de prévenir tout le monde et d'ouvrir un espace de parole pour aider les enfants en difficulté face à ce film". Le rectorat a été prévenu de la situation et le professeur suspendu le temps de l'enquête.