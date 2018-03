Un père aux assises pour avoir tué six membres de sa famille

Des troubles psychiques et une vie conjugale émaillée d'addictions et de violences: un père de 35 ans comparaît à partir de lundi 12 mars devant les assises du Rhône pour avoir tué sa compagne, quatre de leurs enfants et son frère.

Le soir du 5 décembre 2015, les pompiers, alertés par les sœurs de l'accusé, sans nouvelles de la famille, intervenaient au domicile de Yassine Mechta, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Dans différentes pièces de l'appartement sens dessus dessous, ils découvraient les corps lardés de coups de couteau de Layina, 6 ans, Kaïs, 2 ans, Djalil et Djessym, âgés de 5 et 17 mois. Puis dans la chambre du couple, à la porte défoncée, celui de leur mère, Caroline Geoffroy, 32 ans, dissimulé sous un tas de linge. Outre trois flasques de whisky vides, les enquêteurs retrouvaient un long couteau de cuisine maculé de sang, tandis que Yassine Mechta restait prostré.