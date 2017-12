Un octogénaire qui avait aidé sa femme à mourir définitivement relaxé

Le parquet général avait demandé une "peine de principe" d'un an de prison avec sursis en soulignant que son épouse "n'était pas en fin de vie" ni "atteinte d'un mal incurable" mais "souffrait d'arthrose, d'anxiété". Le parquet avait formé un pourvoi en cassation.

Un pourvoi "totalement contre-productif et inopportun vu la longueur de la procédure et l'âge de M. Mercier", avait déploré à l'époque Me Boulay, qui souffre d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson.

Un "terrible acharnement contre un homme (...) coupable d'un acte d'amour", avait renchéri Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).

Mercredi, la Cour de cassation a estimé que la relaxe prononcée en appel était régulière sur la forme, et rejeté le pourvoi.