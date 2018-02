Un mois de prison avec sursis pour avoir abandonné son chien en pleine crue

"La jeune fille était de toute évidence très immature, avec une histoire familiale compliquée et a vite été dépassée par la situation", selon l'avocate. Elle avait acheté Youki à l'âge de six mois à un éleveur lot-et-garonnais pour 500 euros, alors qu'elle venait de réintégrer le domicile de sa mère après un placement en famille d'accueil, a raconté Me Spiteri.

Elle a gardé le chien pendant six mois, enfermé nuit et jour dans sa chambre, où il faisait ses besoins. "Adopté à six mois et abandonné à 11 mois, entretemps Youki avait grandi ce que n'avait pas anticipé sa jeune maîtresse", a encore expliqué l'avocate.

La jeune fille a fini par abandonner l'animal sous-alimenté, en l'attachant à un arbre dans des broussailles, à un endroit particulièrement difficile d'accès , en bordure du gave d'Oloron-Sainte-Marie, en pleine crue.

Alertée par ses gémissements, une riveraine a prévenu la gendarmerie qui a retrouvé la trace de sa jeune maîtresse grâce à la puce de Youki.

Le Malinois est finalement retourné chez l'éleveur où il sera entraîné pour passer le concours d'entrée à la gendarmerie.