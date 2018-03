Un jeune joueur de l'équipe des moins de 12 ans de Guingamp est décédé

Le monde du football est en deuil.

Via son compte Twitter, le club de l'en Avant Guingamp a annoncé ce samedi matin qu'un pensionnaire de l'équipe des moins de 12 ans du club breton, Baptiste Le Foll, est malheureusement décédé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.

Les causes de la mort, "survenue brutalement" rapporte L'Equipe, ne sont pas encore connues.

"Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ses encadrants et coéquipiers" a conclu le club.