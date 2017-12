Un homme agressé chez lui par deux hommes pour du carburant

Dimanche 24 décembre, deux individus ont agressé un homme à son domicile d'Avensan, une commune située dans le Médoc, pour du carburant, rapporte Sud Ouest. Lorsque l'homme a expliqué à son agresseur qu'il n'avait aucun moyen de l'aider, un second individu est arrivé d'un buisson, armé d'un tournevis. Malgré la violence des coups, l'homme a pu se libérer et prévenir la gendarmerie.

Les deux agresseurs se sont aussitôt enfuis à pied. Ils ont abandonné leur véhicule. Une vingtaine de gendarmes et un hélicoptère ont été lancés à leurs trousses. L'un des deux agresseurs, un homme sans domicile fixe, a été arrêté et placé en garde en vue "pour tentative de vol en réunion et sous la menace d’une arme", selon Sud Ouest. Son complice est encore en liberté.