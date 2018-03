Un habitant de Rouen piège son cambrioleur sur Le Bon Coin

Il n'a pas eu froid aux yeux. Un homme, dont le réfrigérateur "flambant neuf" a été dérobé chez lui mi-février, a retrouvé la trace de son voleur sur le site Le Bon Coin. Le suspect a été arrêté à Rouen lundi 26 février, puis placé en garde à vue pour vol et recel le lendemain, rapporte Normandie Actu.

Tout commence à Quincampoix, où l'homme vient de faire construire sa nouvelle maison. Un soir, un cambrioleur pénètre dans la bâtisse pour y dérober le précieux réfrigérateur. Quelques jours après le larcin, le propriétaire du réfrigérateur découvre son bien sur Le Bon Coin. Un rendez-vous est alors fixé avec le vendeur-cambrioleur.

Le propriétaire du réfrigérateur contacte de son côté la police et un équipage de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) l'escorte au lieu de rendez-vous. Sur place, le vendeur est arrêté et le réfrigérateur volé retrouvé dans son camion. Selon le site, il était "encore emballé" et portait "encore une étiquette au nom de son propriétaire légitime". Le suspect lui avait aussi dérobé un vélo.