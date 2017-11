Un grand brûlé survit grâce à une greffe de peau de son jumeau

Le 27 septembre 2016, Franck est admis au centre spécialisé de l'hôpital Saint-Louis de Paris (AP-HP, Assistance Publique des hôpitaux de Paris). Brûlé sur 95% de son corps lors d'un accident du travail, il est quasiment assuré de mourir. Il est pris en charge par le Pr Mimoun et l'équipe du Pr Alexandre Mebazaa en anesthésie réanimation.

Par chance, les médecins découvrent qu'il a un jumeau homozygote (du même œuf). En acceptant de lui donner de sa peau, ce dernier, Eric, lui a sauvé la vie. La première greffe de peau, prélevée sur le jumeau sain, est réalisée le 7e jour après l'admission de Franck à l'hôpital.

Les deux frères sont opérés au même moment par deux équipes de chirurgiens et d'anesthésistes réanimateurs, afin de réaliser le transfert immédiat de la peau. Le procédé est répété au 11e et 44e jour pour assurer la couverture entière du patient brûlé. Au total, il a subi une dizaine d'opérations, incluant greffes et interventions pour exciser la peau brûlée, toxique pour l'organisme, note le Pr Mimoun.