Un gourou de 77 ans condamné pour viols et abus de faiblesse jugé en appel

Gabriel Loison, fondateur de "L'Université de la nature et de l'écologie de la relation", condamné en 2014 aux assises de Loire-atlantique à dix ans de réclusion pour viols et abus de faiblesse et qui a fait appel, comparaîtra du 19 au 29 septembre à Rennes.

Fondateur d'une association créée en 1996 et qui comptait 200 adeptes environ, il est l'ancien gourou des "Jardins de la vie", répertorié comme secte par la commission parlementaire sur les sectes en 1995.

Une plainte avait été déposée contre lui fin 2010 par les grands-parents d'une adolescente qui avait accompagné ses parents aux "stages" du gourou à l'âge de 13 et 14 ans. Puis une seconde plainte avait été déposée par une victime majeure.