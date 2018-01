Un Français s'évade d'une prison malgache en pirogue et rentre en France

Un ressortissant français condamné à Madagacar à trois ans de prison pour usurpation de fonction s'est évadé et est rentré en France. Un avis de recherche a été lancé par les autorités malgaches à l'encontre d'Houcine Arfa et de son épouse Marie-Claude Arfa, et diffusé à la télévision malgache mardi.

Houcine Arfa, 54 ans, était emprisonné depuis juin 2017 pour détention illégale d'armes à feu et de munitions, tentative de kidnapping, association de malfaiteurs et usurpation de fonction. Son épouse est recherchée pour complicité d'évasion.

Contacté par l'AFP, Houcine Arfa a affirmé être rentré en France lundi et son avocat français, Philippe Gumery, a confirmé que son client était effectivement de retour en France. Houcine Arfa a expliqué avoir profité d'une visite à l'hôpital à Antananarivo pour s'évader le 28 décembre, avec la complicité de personnels. "Si je ne m'évadais pas, j'allais mourir", a-t-il déclaré, affirmant avoir perdu dix-neuf kilos en deux mois et demi.