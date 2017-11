Un évêque démis pour gestes "inappropriés" officiera dans un autre diocèse

En juin, une enquête avait été classée sans suite par le parquet de Dax, qui avait confirmé l'existence de gestes et paroles déplacés à l'égard d'adolescents de la part de Monseigneur Hervé Gaschignard, tout en précisant qu'aucun ne relevait d'une qualification pénale.

L'évêque de 57 ans avait été contraint de démissionner en avril en raison toutefois d'"attitudes pastorales inappropriées" envers des jeunes, selon les termes mêmes de la Conférence des évêques de France, une décision exceptionnelle de la hiérarchie catholique.

Dans son communiqué de bienvenue à l'évêque "émérite" de Dax, l'évêque de Grenoble ajoute: "je me réjouis de sa venue et de l'aide qu'il apportera à la mission dans le diocèse". "Fort de son expérience pastorale, il commencera par assumer les missions suivantes : le diaconat permanent et la formation au diaconat, le suivi du Service diocésain 'Communion'. Il recevra ensuite d'autres missions pour le bien de notre diocèse".