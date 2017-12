Un des frères de Salah Abdeslam veut le mener à la "rédemption"

Salah Abdeslam est soupçonné d'être un maillon important dans la logistique des attaques du 13 novembre 2015, en ayant convoyé depuis l'Europe centrale, en septembre et octobre 2015, une dizaine de membres de la cellule jihadiste qui est aussi à l'origine des attentats-suicides de Bruxelles (32 morts le 22 mars 2016).

Actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis en région parisienne, à l'isolement et sous vidéosurveillance permanente, il reçoit depuis six mois des visites de membres de sa famille "à une table et non plus derrière une vitre", selon la DH.

>> EN VIDEO - 9m², 6 caméras: les conditions de détention de Salah Abdeslam à Fleury-Mérogis

"Ces visites à une table font psychologiquement du bien à mon frère. Il a ainsi pu serrer notre maman dans les bras et lui demander pardon", a relevé Mohamed Abdeslam.

Selon d'autres confidences à la RTBF, publiées sur le site de la chaîne publique, le sujet des attentats du 13 novembre resterait tabou. "J'aimerais le faire évoluer là-dessus mais pour l'instant il n'est pas prêt. Il se braque si on aborde ce sujet", a témoigné son frère.

Salah Abdeslam a grandi à Molenbeek, commune populaire de Bruxelles, entouré d'une soeur et trois frères. L'un d'eux, Brahim, est l'un des kamikazes morts le 13 novembre 2015 à Paris.