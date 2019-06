Mais le personnel de la clinique de l'Anjou, éloignée de 7 kilomètres du CHU, ne pourra que constater le décès de la personne dans son véhicule, sur le parking. Une situation qui intervient en pleine crise des urgences, et relance le débat sur le manque d'effectifs dans les hôpitaux. "On ne peut pas faire le lien de causalité entre la non prise en charge du patient à l'hôpital et son décès, ce que l'on dit simplement c'est qu'il n'a pas été pris en charge dans des délais extrêmement rapides qui auraient pu permettre de le sauver. Il n'a pas pu être pris en charge rapidement parce qu'il y avait un manque d'effectifs", a précisé le syndicaliste Christian Lemaire.

Pour le professeur Sigismond Lasocki, chef du pôle anesthésie SAMU-Urgences-Réanimation CHU Angers, ce n'est pas tant une question d'effectif que de délai d'attente : "Le problème est que malheureusement la famille est partie très, très vite et que le patient est resté moins de 12 minutes dans les urgences. 12 minutes, c'est moins que notre délai habituel de prise en charge. Ce n'est pas un problème de sous-effectif en urgences, on ne peut pas prendre en charge quelqu'un quand il n'est pas là."

Une autopsie a eu lieu lundi à Nantes, mais les résultats n'ont pas encore été communiqués.