Un couple devant les assises de la Sarthe pour la mort de leur fillette empoisonnée

En effet, l'autre fillette du couple, alors âgée de 3 ans, aurait également subi le même traitement de la part de parents dépassés et en grande précarité, entre décembre 2014 et février 2015. Les médicaments auraient été directement placés dans le biberon des deux fillettes pour faciliter leur sommeil. La mère, âgée de 27 ans, "ne reconnaît pas son implication dans les faits", précise son avocate, Me Hélène Braud. Âgé de 43 ans, le père "clame son innocence depuis le premier jour de cette affaire", souligne son défenseur, Me Jonathan Proust.

Me Philippe Sadeler, qui défend les intérêts de la petite survivante, souhaite que "ce procès fasse éclater la vérité". Le procès est prévu jusque vendredi.