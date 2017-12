Un cimetière oublié de la Première Guerre mondiale découvert dans la Meuse

De nombreux effets personnels - canifs, gourdes, monnaie, crayons, chapelets... -, ainsi que des morceaux d'outils appartenant aux entreprises chargées du travail funéraire, ont été déterrés. "Tous ces éléments nous apportent beaucoup d'indications sur le travail des fossoyeurs, comment ils ont traité cette masse d'ossements incroyable, et permettront de faire des observations sur cette période qui n'ont encore jamais été faites", explique Frédéric Adam.

Quatre à neuf personnes exhument les restes de soldats, depuis le 6 novembre et jusqu'au 14 décembre, dans des conditions climatiques rendues difficiles par la bise glaciale et les pluies. "On est vraiment dans l'humain, on arrive à savoir de quoi ils sont morts, à les identifier, à remonter le fil", souligne l'archéo-anthropologue en glissant un brodequin dans un sac. Les chaussures sont riches d'enseignements sur leurs propriétaires.

Les brodequins réglementaires étaient portés par les soldats d'actif, les souliers civils par les réservistes.