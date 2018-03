Un bébé incinéré par erreur à la place d'un autre à l'hôpital de la Timone

C'est une erreur terrible pour les familles de deux bébés incinérés mercredi matin à Marseille et Aubagne (Bouches-du-Rhône). À la suite d'une erreur vraisemblablement commise dans la chambre mortuaire du célèbre hôpital marseillais de La Timone, les corps des deux nouveaux-nés, "un prématuré âgé de seulement cinq jours et une autre née il y a un peu plus de deux mois", ont été malencontreusement échangés, signale La Provence.

Les parents du premier bébé ont ainsi assisté aux obsèques du second et inversement, jusqu'à un coup de fil des pompes funèbres, trois heures plus tard, qui les a avertis de la méprise.