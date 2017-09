Un avion de Ryanair perd une roue et doit se poser urgence

En Grande-Bretagne, un avion de la compagnie aérienne Ryanair a été contraint vendredi 15 septembre d'atterrir d'urgence. Le Boeing 737 avait perdu une de ses roues, a annoncé la chaîne d'information britannique SkyNews.

L'avion devait rejoindre Copenhague, la capitale du Danemark. Son vol a été interrompu et le Boeing 737 a atterri sans problème dans le Leicestershire, un comté situé non loin de Birmingham. Les passagers du vol ont pu trouver un nouvel avion et s'envoler vers leur destination.