Un autocar surchargé arrêté à Lyon: les voyageurs installés parmi les cartons

C’est un autocar plein à craquer qui a été intercepté le 27 mars dernier à Lyon. Le véhicule, immatriculé au Maroc, assurait une liaison régulière au départ de Forbach en Moselle, rapporte Le Progrès. Lors de son arrivée à la gare routière de Perrache à Lyon, l’autocar équipé d’une remorque a attiré l’œil des policiers à cause d’une surcharge apparente.

Appelés en renfort, les agents de la Centrale de sécurité routière et de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) ont effectivement constaté que le véhicule roulait avec un excédent de poids. La remorque, qui ne devait pas dépasser les 3.500 kilos, pesait près du double: 6.900 kilos. Ce n’est pas la seule infraction relevée par les forces de l’ordre. Ils ont aussi découvert un pneu lisse, des freins défaillants, l'incapacité technique de l'autocar à tracter une remorque et le transport interdit de marchandises.