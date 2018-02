Un aide-soignant condamné à 10 ans de prison pour avoir abusé de deux femmes paralysées

Le 28 mars 2016, la plus jeune fait comprendre à sa mère par visioconférence qu'elle vient d'être agressée par un aide médico-psychologique. Une plainte est déposée, le salarié mis à pied. Trois jours après, une seconde femme dénonce des viols et des agressions sexuelles qui auraient été commis en 2015.



"Elles ont été abîmées dans leur chair, abîmées dans leur corps par celui-là même qui devait veiller sur elles", avait accusé l'avocate générale, soulignant combien il était "lâche" de s'en prendre à des femmes qui n'avaient "aucun moyen de défense".

La plaignante de 47 ans avait expliqué n'avoir rien dénoncé pendant un an par "peur" de l'accusé et de ne pas être crue. L'avocate générale a appuyé: "Quoi de plus horrible que d'être violée et de continuer à être lavée par son violeur?"

"Tout ce que j'ai entendu sur moi, c'est très triste", avait déclaré le sexagénaire avant que la cour ne se retire pour délibérer. Se disant prêt à "pardonner" à tous ceux qui l'avaient "accusé, rabaissé, humilié", l'homme, ordonné diacre en 2011, avait assuré que s'il devait rester en prison, il "consacrerait encore (s)a vie aux autres là-bas".

A l'énoncé du verdict jeudi soir, il n'a pas cillé.