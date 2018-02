Un ado meurt accroché à un train parce qu’il ne voulait pas marcher

Les circonstances du drame s’éclaircissent peu à peu. Le 23 janvier dernier, un adolescent de 17 ans est décédé après s’être volontairement accroché à un train. Vers 11h ce matin-là, en gare d’Egly dans l’Essonne, le jeune homme s’est agrippé à l’une des poignées du RER C puis a percuté un poteau au bout du quai. Le choc, fatal, lui a causé de multiples fractures, notamment au bassin. Il est décédé peu de temps après à l’hôpital.

Les gendarmes ont d’abord pensé à un nouveau cas de "train-surfing", une pratique extrêmement dangereuse qui consiste à courir sur les toits des trains et se filmer pour poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Lors de leur enquête, les gendarmes ont rapidement mis cette piste de côté. Selon les images de vidéosurveillance et les témoignages, la victime était seule et n’avait pas cherché à filmer son exploit.

>> EN VIDEO - Le trainsurfing, cette pratique dangereuse qui attire des jeunes en mal de sensations fortes