Un acrobate français du Cirque du soleil meurt en pleine représentation

Ce samedi, alors qu'il participait à un spectacle du Cirque du soleil qui se déroulait à Tampa en Floride, un acrobate français, Yann Arnaud, a fait une chute mortelle.

Selon le site du Progrès, l'incident s'est produit alors que l'artiste exécutait un numéro de sangles aériennes, numéro durant lequel les figures acrobatiques impressionnantes se multiplient. Il a succombé à ses graves blessures quelques heures après son arrivée à l'hôpital.

Si les circonstances de la chute ne sont pas encore complètement connues, Daniel Lamarre, président du cirque, a expliqué être à l'entière disposition des autorités dans le cadre de l'enquête qui devrait être ouverte.

"Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître" a conclu ce dernier.