Tulle: le forcené retranché au commissariat voulait se suicider

L'homme de 47 ans qui s'était retranché mercredi 29 novembre dans le commissariat de Tulle, avec une fausse ceinture d'explosifs, avant d'être neutralisé par le Raid a justifié son geste par "une volonté suicidaire", a indiqué le parquet. "Nous sommes dans le schéma d'un 'suicide by cops'. Il voulait être abattu par les forces de l'ordre", a précisé lors d'une conférence de presse la procureur de la République de Tulle, Agnès Auboin.

Le directeur adjoint du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Limoges, Jérémie Bosse-Platière, a confirmé que la ceinture d'explosifs et l'arme de poing du forcené étaient factices : "Il avait fabriqué tout cela dans la nuit. L'arme de poing, confectionnée à partir de pièces d'aspirateur et de scotch, ressemblait à un Beretta modèle 12 (un pistolet mitrailleur, ndlr) comme on en trouve dans les commissariats de police", a expliqué le policier.