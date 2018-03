"Tueur de la gare de Perpignan": plongée dans l'horreur du meurtre de Moktaria

Les jurés se sont figés, bouleversés, choqués, devant les photos du cadavre de Moktaria Chaïb: mardi, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales s'est plongée dans l'horreur du premier viol et meurtre du "tueur de la gare de Perpignan".

Jacques Rançon a gardé les yeux fixés au sol pendant que sur l'écran, tourné uniquement vers la cour et les avocats, défilent les clichés du cadavre de l'étudiante de 19 ans, retrouvée en décembre 1997 dans un terrain vague, entièrement dénudée, les seins et les parties génitales découpées de façon quasi-chirurgicale.

Alors qu'il se disait incapable de prendre la parole, l'accusé a finalement relaté ses crimes pendant près de 45 minutes mardi, au 6e jour de son procès. "J'ai croisé Moktaria un soir", dit-il d'une voix faible, reconnaissant avoir été ce soir-là à la recherche d'une fille.

"J'ai sorti mon couteau, on a traversé la route, je l'ai forcée à se déshabiller dans un terrain vague. Je l'ai fait s'allonger au sol et je me suis mis sur elle", poursuit l'accusé, debout dans le box entièrement vitré. "J'ai essayé, essayé, j'ai pas réussi, elle me repoussait, elle se débattait", dit Jacques Rançon dont la tentative de pénétration restera vaine. C'est quand la victime lui dit qu'elle va appeler la police qu'il lui porte 12 coups de couteau.

Vient alors le plus terrible : "Je l'ai découpée. J'ai mis les morceaux dans un sac, je l'ai jeté dans une bouche d'égout. Et je suis rentré à l'hôtel". C'est la "panique" qui l'a poussé à frapper autant de fois, assure-t-il.

